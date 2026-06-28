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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Gülyalı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Doğuş Kızıltaş, hastaneye kaldırıldı. Kızıltaş’ın hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

DHA DHA
Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçirdi
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Ordu'da havaların ısınmasıyla vatandaşlar sahillere akın etmeye başladı.

Ancak güçlü akıntılar halk sağlığı için tehlike oluşturuyor.

Saat 12.30 sıralarında Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi sahilinde, serinlemek amacıyla denize giren Doğuş Kızıltaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

CANKURTARAN EKİPLERİ DENİZDEN ÇIKARDI

Durumu fark eden çevredekiler ile cankurtaran ekipleri, Kızıltaş’ı denizden çıkararak kıyıya ulaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğuş Kızıltaş, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan Kızıltaş’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)