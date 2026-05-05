Ordu'da evde bulunan piton, koruma altına alındı

Karadeniz’de yasa dışı yaban hayvanı bulundurma vakalarına bir yenisi daha eklendi. Ordu’da bir evde kaçak olarak beslenen piton, güvenlik ve doğa koruma ekiplerinin ortak operasyonuyla bulunduğu yerden alınarak güvenli ortama taşındı.

KAÇAK PİTON OPERASYONLA ELE GEÇİRİLDİ

Ordu’da bir adrese yapılan baskında, yurt dışından kaçak yollarla getirildiği belirlenen piton cinsi yılan ele geçirildi. Çalışma, Ordu Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

EVDE BESLENMESİ YASAK TÜRLER ARASINDA

Yapılan incelemede, söz konusu pitonun Türkiye’de ev ortamında beslenmesi yasak olan yaban hayvanları listesinde yer aldığı tespit edildi. Yetkililer, bu tür hayvanların hem insan sağlığı hem de doğal denge açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

PLASTİK KUTUDA TAŞINDI

Ekipler, pitonu güvenli bir şekilde kontrol altına alarak özel önlemler eşliğinde plastik bir kutuya yerleştirdi. Hayvanın herhangi bir zarar görmemesi için taşıma süreci dikkatle yürütüldü.

GİRESUN’DA KORUMA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen piton, Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilerek koruma altına alındı. Uzman ekipler tarafından gözetim altına alınan yılanın sağlık durumu takip edilecek.

“YASA DIŞI BULUNDURMA SUÇTUR” UYARISI

Giresun DKMP Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının izinsiz şekilde bulundurulması, taşınması ve ticaretinin yasak olduğu vurgulandı. Denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

DOĞAL YAŞAMIN KORUNMASI VURGUSU

Yetkililer, bu tür olayların önüne geçmek için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirterek, yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelede ihbar mekanizmasının önemine dikkat çekti.