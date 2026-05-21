Ordu'da evin balkonundan akan sel suları kameraya yansıdı
Korgan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu hayat durma noktasına gelirken sel sularının bir evin balkonundan şelale gibi aktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ordu sele kapıldı...
Özellikle Korgan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İlçenin farklı noktalarında taşkınlar meydana gelirken, bir noktada ise ilginç bir görüntü oluştu.
BALKONDAN AKAN SEL SULARI
Olgun Cört'e ait evin içerisinden geçerek balkondan caddeye şelale gibi akan sel suları büyük hasara neden oldu.
Sosyal medyada da paylaşılan o görüntü kısa süre içinde yayılarak viral oldu.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yağışlarla birlikte bölgede heyelanlar da meydana geldi.
İlçenin farklı noktalarında yaşanan toprak kaymaları sonucu bazı yapılar ve araçlar zarar gördü.
VATANDAŞLAR TEDİRGİN
Şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel, vatandaşları da tedirgin etti.
O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
Bölgede yağışın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)