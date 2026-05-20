Ordu’da heyelan mahalleyi yuttu, mezarlıklar bile kayboldu

Karadeniz Bölgesi’nde etkisini sürdüren yoğun yağışlar, Ordu’da büyük bir doğa felaketine yol açtı. Fatsa ilçesine bağlı Bahçeler Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, geniş bir alanı etkisi altına aldı. Havadan çekilen görüntülerde, dağ yamacından kopan dev toprak kütlesinin metrelerce aşağı sürüklendiği ve bölgedeki arazileri tamamen değiştirdiği görüldü.

Felaketin ardından bazı evler güvenlik amacıyla boşaltılırken, mahallede yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

FINDIK BAHÇELERİ VE YOLLAR YOK OLDU

İlk belirlemelere göre yaklaşık 400 dönümlük alanın zarar gördüğü heyelanda, çok sayıda fındık bahçesi kullanılamaz hale geldi. Toprak hareketi nedeniyle bazı bölgelerde büyük çöküntüler oluşurken, mahalle yolları tamamen kayboldu.

Bir evin altındaki zeminin boşaldığı, bir ahırın zarar gördüğü ve çok sayıda bahçe sınırının ortadan kaybolduğu öğrenildi.

“EVLERİMİZİN ALTINDAN TOPRAK KAYIYOR”

Mahalle sakinleri, heyelanın halen devam ettiğini ve bölgede yeni çatlakların oluştuğunu belirtti. Vatandaşlar, özellikle yağışların sürmesi halinde daha büyük bir felaket yaşanmasından endişe ediyor.

Bazı aileler evlerini terk etmek zorunda kalırken heyelanın, kimi noktalarda yaşam alanlarına birkaç metre kadar yaklaştığı ifade edildi.

“12 DÖNÜM ARAZİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KAYDI”

Heyelanda büyük zarar gören vatandaşlardan Mustafa Duru, yaşadıkları çaresizliği anlatarak, “Ahırım gitti, 12 dönüm yerim kaydı. Daha önce zarar gören alanlarımız da vardı ama böylesini ilk kez görüyoruz.” dedi.

Mahalle sakinlerinden Eren Atasoy ise bölgede yalnızca doğal afet değil, farklı çevresel risklerin de dikkate alınması gerektiğini savundu. Atasoy, Karadeniz’de son dönemde artan heyelan tehlikesine dikkat çekti.

“ANNEMİN MEZARI BİLE KAYBOLDU”

Heyelanın en dramatik sonuçlarından biri ise mezarlıkların toprak altında kalması oldu. Mahalle sakini Hasan Kofraz, aile mezarlarının tamamen kaybolduğunu belirterek büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Kofraz, “Bahçe yollarımız yaklaşık 1 kilometre aşağı sürüklendi. Sınırlar yok oldu. Annemin mezarı kayboldu. Her şey dere yatağına aktı.” ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini Mustafa Kofraz ise heyelanın evine yaklaşık 15 metre kadar yaklaştığını belirterek, bölgede korku dolu anlar yaşandığını dile getirdi.

BÖLGEDE TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Heyelanın ardından bölgeye jandarma ve teknik ekipler sevk edilirken, güvenlik önlemleri artırıldı. Uzman ekiplerin sahadaki incelemelerinin sürdüğü, yeni toprak hareketlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı bildirildi.