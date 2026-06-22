Ordu’da kayıp kız çocuğu, 27 saat sonra bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan T.N.Ö., dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Uzun süre haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

POLİS EKİPLERİ 27 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ULAŞTI

Cep telefonunun kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığı öğrenilen T.N.Ö.’nün bulunması için ilçe genelinde araştırma yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda çocuk, evden ayrılmasının ardından yaklaşık 27 saat sonra Altınordu ilçesinde, polis ekipleri tarafından bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocukla ilgili ailesine bilgi verildi.

AİLESİNE TESLİM EDİLMEK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Bulunmasının ardından polis ekipleri tarafından koruma altına alınan T.N.Ö., gerekli işlemlerin yapılması amacıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme ve değerlendirme sürecinin sürdüğü öğrenildi.

23 NİSAN’DA BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURMUŞTU

Öte yandan T.N.Ö.’nün, 2022 yılında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını temsili olarak devraldığı ortaya çıktı.

O dönemde başkanlık koltuğuna oturan T.N.Ö., günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmış, programda sınıf arkadaşları da kendisine eşlik etmişti.