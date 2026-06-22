Ordu’da kızının gözleri önünde ırmağa düşen baba hayatını kaybetti
Altınordu ilçesinde 10 yaşındaki kızının yanında ırmağa düşerek akıntıya kapılan 50 yaşındaki Barış Peker, ekiplerce sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Sivas’tan eşinin memleketi Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ne gelen Barış Peker, 10 yaşındaki kızıyla birlikte ırmak kenarına gitti.
Bir süre sonra dengesini kaybederek suya düşen Peker, akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu.
HASTANEDE CAN VERDİ
Babasının suya düştüğünü gören küçük kızın yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu sudan çıkarılan Peker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Barış Peker, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)