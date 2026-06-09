Ordu'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 7'si çocuk 11 yaralı
Ordu'da yolcu minibüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu 7'si çocuk 11 kişi yaralandı.
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Ordu'nun Kumru ilçesi Kayabaşı Mahallesi mevkisinde Orhan Köz yönetimindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
7'Sİ ÇOCUK 11 YARALI
Kazada sürücü ile yolcu konumundaki Recep Köstek (68), Pınar Ravza Erbakım (15), Ayşegül Soğan (11), Oğuzhan Soğan (9), Hülya Soğan (33), Ahsen Zümra Türkyılmaz (12), Tekin Özkan Dini (10), Şengül Dini (37), Rabia Mumsuz (16) ve Zeynep Baka (16) yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi