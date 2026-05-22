Ordu’da otobüs perondan çıktı, saniyeler sonra toprak kayması oldu
Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle otogarda yerden malzeme toplayan görevli, toprak kaymasını fark edip son anda kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ülke genelinde yağışlar etkisini hissettirmeye devam ediyor.
Ordu’nun Aybastı ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi ve yollar ulaşıma kapandı.
TOPRAK KAYMASI YAŞANDI
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışların ardından şehirler arası otogarın arkasında bulunan yamaçta da toprak kayması yaşandı.
Heyelan, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
"BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"
Otobüs firmasının yöneticisi Aydın İstek, “Bölgemizde 3-4 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle toprağın suya doyması sonucu toprak kayması meydana geldi.
Bugün de İstanbul’dan gelen otobüsümüzü perona çekmiştik. O esnada şoförümüzün otobüsü geri almasıyla saniyeler sonra burada göçük oluştu ve büyük bir facianın önüne geçildi.” dedi.
PERONDAN ÇIKTI, TOPRAK KAYMASI OLDU
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, perondan çıkan otobüsün geri manevra yaptığı, bu esnada otobüsün çıktığı alanda yerden malzeme alan görevlinin toprak kaymasını fark ederek son anda kaçtığı ve saniyelerle kurtulduğu anlar yer aldı.