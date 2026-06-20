Ordu'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde Kazım Ç. (70) yönetimindeki otomobil ile Fatma Y. (48) idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 YARALI

Kazada sürücüler Kazım Ç. ve Fatma Y. ile beraberindeki Betül Y. (21), Büşra Nur Y. (18) ve Büşra B. (21) yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.