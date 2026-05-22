Ordu'da sahilde 'nöbet tutan' karga, yürüyüş yapanlara musallat oldu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, bu kez yağmurdan değil, “haylaz” bir kargadan kaçmak zorunda kaldı. Aydınlatma direğine konarak adeta bölgeyi gözetleyen karga, sahilden geçenlere peş peşe yaptığı ani dalışlarla hem şaşkınlık hem de eğlenceli anlar yaşattı.

Cep telefonu kameralarına da yansıyan olayda, karganın özellikle belirli kişileri takip etmesi dikkat çekti.

SAHİLDE SESSİZ BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ PANİĞE DÖNÜŞTÜ

Altınordu sahilinde yağışlı havanın etkisiyle hızlı adımlarla yürüyen vatandaşlar, bir anda üzerlerine doğru süzülen kargayı fark etti. Beklenmedik hamle yapan kuş, bazı kişilerin üzerine birkaç kez yönelerek kısa süreli paniğe yol açtı.

Vatandaşların bir kısmı hızla uzaklaşmayı tercih ederken, bazıları ise kargayı kovalamaya çalıştı.

AYDINLATMA DİREĞİNDEN “GÖZETLEME” TAKTİĞİ

Olayın en dikkat çekici anı ise karganın aydınlatma direğine konarak adeta nöbet tutması oldu. Buradan sahili izleyen kuş, geçen vatandaşları tek tek takip etti ve uygun anlarda ani şekilde havalanarak hamle yaptı.

Bu davranış, sahilde bulunanlar arasında hem şaşkınlık hem de gülümseten anlara neden oldu.

KISA PANİK, UZUN GÜLÜMSEME

Karganın peş peşe yaptığı hamleler bazı vatandaşlarda kısa süreli panik oluştururken, olayın sıra dışı olması nedeniyle çevredeki kişiler durumu cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntülerde karganın sahilde yürüyen kişileri takip ettiği, zaman zaman alçalarak üzerlerine yöneldiği anlar net şekilde görüldü.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan ilginç anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde karganın sahil boyunca insanları adeta “takip ettiği” ve belirli noktalarda ani manevralarla hamle yaptığı anlar yer aldı.

Sahildeki bu sıra dışı “karga mesaisi”, hem şaşkınlık hem de eğlence dolu anlar olarak hafızalara kazındı.