Ordu'da şarampole yuvarlanan araçta bulunan şahıs hayatını kaybetti
İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs Samsun’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Ordu’nun İkizce ilçesinde Yusuf Uslucan’ın içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada ağır yaralanan Yusuf Uslucan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KURTARILAMADI
Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yusuf Uslucan hayatını kaybetti.
Uslucan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)