Ordu'da şelale göletine giren çocuk can verdi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Gökçegelin Şelalesi göletine giren Arda Karayiğit, akıntıya kapıldı.

Arkadaşlarının ve çevredekilerin müdahalesine rağmen 15 yaşındaki çocuk, gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu Arda Karayiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Arda'nın Tuncay ve Meryem Karayiğit çiftinin 4 çocuğundan en büyükleri olduğu öğrenildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun annesi ve yakınları sinir krizleri geçirerek feryat etti.

Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.