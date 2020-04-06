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Ordu'da silahla oynayan adam eşini öldürdü

Gülcemal B., alkollü eşi Cemal B.'nin elinde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vurularak, hayatını kaybetti.

DHA |
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Ordu'da silahla oynayan adam eşini öldürdü

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde, gece yarısına kadar evinde alkol alan Cemal B., elindeki tabancayla yatak odasına girdi.

Celal B.'nin oynamaya başladığı tabanca, aniden ateş aldı.

EŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Tabancadan çıkan mermi, eşi Gülcemal B.’nin göğsüne isabet etti. Gülcemal B., kanlar içinde yere yığılırken Cemal B., sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ordu'da silahla oynayan adam eşini öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Gülcemal B.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, eşi jandarma tarafından gözaltına alındı.

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