Ordu'da trajik olay: Annesinin ölümünden bir gün sonra hayatını kaybetti
Altınordu ilçesinde 87 yaşındaki annesi Nazile Konak’ı toprağa verdikten bir gün sonra kalp krizi geçiren 64 yaşındaki Adnan Konak, yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Ordu'nun Altınordu ilçesi Karaoluk Mahallesi’nde talihsiz bir olay meydana geldi.
Hayatını kaybeden Nazile Konak, 23 Mayıs’ta mahallede toprağa verildi.
Cenazenin ardından dün de oğlu Adnan Konak fenalaştı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Konak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Adnan Konak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Adnan Konak’ın cenazesi, annesinin yanına defnedildi.
Anne ve oğlunun peş peşe gelen ölümünün ardından yakınları derin üzüntü yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)