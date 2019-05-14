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Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci’nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım göz yaşarttı.

İHA | 14.05.2019 - 00:59..
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Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Volkan Demirci’nin Fatsa ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, sağlık ekipleri ile birlikte şehidin Sakarya Mahallesi’ndeki baba evine gelerek ailesine acı haberi verdi. Acı haberin verilmesinin ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehidin baba evine taziye ziyaretinde bulunarak, baba Ümran ile anne Hacer Demirci’ye başsağlığı diledi.

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

"VATAN, YAR KOYNUNA BAŞ KOYMADAN ŞEHİT OLANLARINDIR"

Eşi Nurdan Demirci ile henüz bir yıl önce dünya evine giren ve çocukları olmadığı bilgisine ulaşılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci’nin, sosyal medya hesabından yazdığı yazı yürekleri sızlattı. Şehit Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı ”(Sevdiğim kadının sevdiği adamım) Vatan uzaktan bakıp benim diyenlerin değil, yar koynuna baş koymadan şehit olanlarındır. J.Ö.H.” paylaşımı vatan sevgisini gözler önüne serdi.

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ümran ile Hacer çiftinin evlatları olan Demirci’nin ailesi Çatalpınar ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ndeki evlerine hareket etti. Yarın Ordu-Giresun Havalimanı’na askeri uçakla getirilmesi planlanan şehidin, karşılama merasiminden sonra Çatalpınar ilçesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği tahmin ediliyor.

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

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Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

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