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Orhan Gencebay sağlığına kavuştu

Anjiyo operasyonu sonrasında konuşan Orhan Gencebay, dualarla yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 11:31..
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Orhan Gencebay sağlığına kavuştu

Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak damarlarına stent takılmıştı. Tehlikeli bir operasyon geçiren Gencebay, sağlığına kavuştu.

İlk açıklamasını yapan Orhan Gencebay, şu an çok iyi olduğunu ve duaların kendisine şifa verdiğini söyledi.

GİTTİM GELDİM

Usta sanatçı, şöyle konuştu: "Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun.

Orhan Gencebay sağlığına kavuştu VİDEO

DUALAR BANA ŞİFA VERDİ

Tüm gönül dostlarıma selamlarımı ve şükranlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Duaları bana şifa verdi. Çok şükür iyiyim. Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim.”

Orhan Gencebay sağlığına kavuştu

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