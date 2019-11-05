Orhan Gencebay yılanın başını okşadı

Türkiye'nin önemli ses sanatçılarından biri olan Orhan Gencebay, İstanbul'da bir hayvanat bahçesine gitti.

Burada hayvanları seven Gencebay'ın, yılan sevgisi ise şaşırttı.

KORKMADAN KAFALARINI OKŞADI

Korkmadan iki çeşit yılanı seven Gencebay, bir süre kafalarını okşadı. Mısır yılanı ve piton olduğu görülen yılanlara olan sevgisini bu şekilde gösteren Gencebay, izleyenleri bile şaşırttı. Gencebay, bu esnada "Nasıl bir şey ya? Bu da sevildiğini biliyordur mutlaka." dedi.

Bu anlarda kameralar kayıttaydı.

Orhan Gencebay, yılan sevdi İZLE