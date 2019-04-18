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Orhan Gencebay'ın sağlık durumu iyi

Dün kalbine 3 stent takılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın, durumunun iyi olduğu açıklandı.

DHA | 18.04.2019 - 15:25..
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Usta sanatçı Orhan Gencebay'a, dün göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede stent katılmıştı.

Orhan Gencebay'ın sağlık durumu iyi

"EN KISA SÜREDE TABURCU EDİLECEK"

Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, yaptığı açıklamada, "Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor." dedi.

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