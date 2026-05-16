Orkun Kökçü: Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Rizespor ile Beşiktaş karşılaştı.

Deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇI KAZANABİLİRDİK, KAYBEDEBİLİRDİK DE"

Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, ilk yarıda kendilerine yakışmayan bir performans sergilediklerini belirterek, "İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun oldu. İkinci yarıda daha enerjik ve istekli oynadık. Beraberliği yakaladık. Başka şanslarımız da vardı. Maçı kazanabilirdik, kaybedebilirdik de." ifadelerini kullandı.

"BU SEZON İÇİN TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Sezonun son maçına çıktıklarını vurgulayan milli futbolcu, taraftarlardan özür dileyerek, "Son maç, belliydi son maç olduğu. Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz. Hem de teşekkür ediyorum. Her koşulda bize destek oldular. İnşallah gelecek sezon hedeflerimize ulaşacağız, yaklaşacağız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

"SENEYE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Yoğun sezonun ardından dinlenme sürecine gireceklerini söyleyen Orkun Kökçü, "Tatil, Dünya Kupası... Kulüp futbolundan biraz uzaklaşacağız. Herkes dinlenebilir, kafasını toplayabilir. Özür diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.