Orkun Kökçü'den Beşiktaş için fedakarlık

Beşiktaş'ın yıldız kaptanı Orkun Kökçü'den örnek hareket...

Yeni sezon öncesi büyük bir sorumluluk alan milli futbolcu, Dünya Kupası sebebiyle geçirdiği yoğun dönemin ardından dinlenmek yerine takımıyla birlikte çalışmayı tercih etti.

"YAPILACAK İŞLER VAR"

"Yapılacak işler varken tatile gerek yok" diyen yıldız oyuncu, tatil programını erkene çekerek siyah-beyazlı ekibin hazırlıklarına katılma kararı aldı.

Beşiktaş'ı üç hafta sonra UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanacak kritik Midtjylland karşılaşması beklerken, Orkun Kökçü de hazırlık sürecini kaçırmak istemedi.

KAMPA DAHİL OLACAK

Yıldız orta saha oyuncusu, takımın Slovakya'da gerçekleştireceği kampa planlanandan önce dahil olarak hem fiziksel hem de taktik çalışmalarda yer alacak.

Orkun'un bu kararı, teknik heyet tarafından takdirle karşılandı.

41 MAÇTA 10 GOL 10 ASİSTLİK PERFORMANS

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.