Orkun Kökçü'den Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırdı.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, görevinden ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili paylaşımda bulundu.

"HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN HOCAM"

Deneyimli teknik adama veda eden milli oyuncu, Yalçın'a teşekkür etti.

Kökçü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her şey için teşekkürler hocam. Yolun açık, her şey gönlünce olsun."