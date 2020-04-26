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Ormanda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Ordu'da vatandaşların ormanda yaralı halde bularak yaklaşık 200 metre sırtında taşıdığı karaca tedavi ediliyor.

AA |
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Ormanda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Kadir Tekin (32) ile Ercan Ateş (30), evlerinin yakınındaki ormanlık alandan köpek sesi duydu.

Bunun üzerine ormanlık alana giden ve köpeklerin bir karacayı kovaladığını gören Tekin ve Ateş, köpekleri uzaklaştırdı.

Tekin ve Ateş, boynunun alt kısmından yaralanan karacanın kanamasını durdurmak için tampon uyguladı.

SIRTLARINDA TAŞIDILAR

Daha sonra Kadir Tekin, yaklaşık 200 metre sırtında taşıdığı karacayı eve götürdü.

Ormanda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, özel bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Ormanda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

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