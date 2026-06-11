Ormanda yürüyüş yaparken buldular: İçinden 330 bin dolar değerinde altın çıktı

Çekya’nın Trutnov yakınlarındaki Zvičina Tepesi’nde yürüyüş yapan iki kişi, taş bir duvarın dibinde paslı bir alüminyum kap ve yanında demir bir kutu keşfetti.

Şubat 2025’te bulunan ve uzmanlar tarafından incelemeye alınan 7 kilogramlık hazine, bölgenin yerel tarihinden ziyade, Avrupa’nın çalkantılı dönemlerine ışık tutan uluslararası bir koleksiyonu gözler önüne serdi.

Doğu Bohemya Müzesi’nde nümismatist Vojtěch Brádle tarafından incelenen koleksiyon, 598 altın paradan ve çok sayıda kişisel eşyadan oluşuyor.

Kriz dönemlerinde gömülmüş olabilir

Uzmanlar, hazinenin kriz anlarında sığınılacak bir değerli metal güvencesi olarak kasten saklandığını belirtiyor.

Demir kutunun içinden çıkan sigara tabakaları, bilezikler ve pudra kompaktı gibi kişisel eşyalar, hazinenin sahiplerinin bunları ani bir yer değiştirme veya baskı döneminde yanlarına aldıklarını gösteriyor.

Arkeolog Miroslav Novák, hazinenin gömülme nedenini üç ana tarihsel kırılmaya bağlıyor: Nazi işgali sonrası kaçmak zorunda kalan halk, savaş sonrasında etnik Almanların sınır dışı edilmesi veya 1953 yılındaki büyük para reformu.

Müze müdürü Petr Grulich, hazinenin tam olarak kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini ve araştırmaların sürdüğünü belirtiyor.