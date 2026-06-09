Orta Doğu'dan gelen haberler altın ve gümüşe yansıdı

Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen düşüş, altın fiyatlarını destekliyor.

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor.

Yurt içinde gram altın sabahın ilk saatlerinde 6 bin 449 liradan işlem görürken 6 bin 426 liraya geriledi.

Gram altın, dün en fazla 6 bin 436 liraya yükselmişti.

GÜMÜŞ ARTIDA

Gümüşün gram fiyatı 0,32 artışla 101,3791 liraya, ons gümüş ise 0,26 artışla 68,3560 dolara çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 426 lira

Çeyrek altın: 10 bin 895 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 394 lira

Tam altın: 43 bin 599 lira

Yarım altın: 21 bin 796 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,68 artışla 63 bin 413,4 dolarda.

ORTA DOĞU'DA YAŞANAN SON GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ise karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımına gideceğine dair öngörülerin gücünü korumasının altın fiyatlarını baskılamaya devam edeceği tahmin ediliyor.