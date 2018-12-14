Orta Doğu Trabzon'a akın etti

Sümela Manastırı, Uzungöl gibi Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm değerlerine ev sahipliği yapan Trabzon; 2002-2018 yılları arasında 13 milyon 996 bin 771'i yerli, 3 milyon 215 bin 859'u yabancı olmak üzere 17 milyon 212 bin 630 turisti konuk etti.

TURİST SAYISINDA 4,5 KAT ARTIŞ YAŞANDI

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, kenti 2002 yılında 325 bin 176'sı yerli, 27 bin 870'i yabancı olmak üzere 353 bin 46 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Ayvazoğlu, 2018 Ocak-Kasım döneminde ise Trabzon'a toplam 1 milyon 632 bin 149 turistin geldiğini belirtti.

Kentte 35 bin 404 yatak kapasitesine sahip 92'si turizm işletmesi ve yatırım belgeli olmak üzere 597 tesis bulunduğunu anımsatan Ayvazoğlu, Trabzon'un bu yıl 148 ülkeden ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

SUUDİLER BAŞI ÇEKİYOR

Geçen yıl Trabzon'a 372'si Suudi Arabistan, 225'i Almanya ve 135'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden olmak üzere 869 yurt dışı uçuşu gerçekleştirildiğinin altını çizen Ayvazoğlu, bu yılın 11 ayında ise 418'i Suudi Arabistan, 256'sı Almanya, 248'i Birleşik Arap Emirlikleri, 126'sı Kuveyt'ten bin 140 sefer yapıldığına işaret etti.

ARAP ÜLKELERİ TRABZONA AKIYOR

Trabzon'a bu yılın nisan-eylül döneminde gelen turistlerin ülkeleri ve sayıları şöyle:

Suudi Arabistan: 120.221

Kuveyt: 19.961

Almanya: 12.754

Umman: 9.815

Katar: 6.826

Ürdün: 4.560

Irak: 3.912

Gürcistan: 3.495

Bahreyn: 2.964

Hollanda : 2.767

Bunların dışında Asya ve Avrupa Birliği ülkelerinden de birçok turist Trabzon’a geldi.





MÜZELER VE MANASTIRLAR İLK SIRADA

Ali Ayvazoğlu; müzeler bazında bakıldığında, bu yıl turistlerin 294 bin 552'sinin restorasyon dolayısıyla kapalı olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu bölgedeki Aya Varvara Manastırı, 285 bin 284'ünün Atatürk Köşkü, 151 bin 127'sinin ise Çal Mağarası'nı ziyaret ettiğini anımsatarak, Trabzon Şehir Müzesi, Trabzon Tarih Müzesi ve Kanuni Evi'nin de ilgi gören yerlerden olduğunu ifade etti.

HEDEF 12 AY TURİZM

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, bu sene karın da yağmasıyla bölgede kış turizminin altyapısını oluşturacak hareketlenme sağlanabileceğini dile getirerek, "Tabii ki hedefimiz 12 ay turizmdir. 12 ay turizm için de 12 ayı doldurabilecek ürün çeşitliliğini yakalamaktır esas. Bu ürün çeşitliliklerinden biri de kış turizmi için altyapının tamamlanmasıdır. Bu olduğunda Trabzon en azından şimdilik 4-5 ayı ile beraber geçirmiş olduğu turizm aktivitelerini biraz daha çoğaltarak 8 aya çıkartmış bir konuma gelecektir." diye konuştu.

UZUNGÖL'DE KIŞ TURİZMİ KALKINACAK

Uzungöl ve Çakırgöl'de kayak yapılabilmesini sağlayacak planlanmış çalışmalar bulunduğuna işaret eden Ayvazoğlu, bundan sonraki aşamanın yatırımcıyla birlikte projelerin hayata geçirilmesi olduğunu aktardı.

Ayvazoğlu, Hıdırnebi Yaylası'ndaki turizm merkezinde ise planlamaların devam ettiğini, bunlar tamamlandığı zaman bölgede kış turizminin altyapısının da oluşacağını sözlerine ekledi.