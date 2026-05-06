Orta Doğu'da anlaşma umutları, Avrupa'da gaz fiyatlarını düşürdü

Orta Doğu'da anlaşma beklentileri, Avrupa gaz fiyatlarında düşüş etkisi yarattı.

Gaz fiyatları, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberin ardından yaklaşık yüzde 12,5 düştü.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de haziran vadeli gaz kontratları, dün megavatsaat başına 46,92 euro seviyesinden kapandı.

MEGAVATSAAT BAŞINA 41,04 EURO

Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 14.11 itibarıyla yaklaşık yüzde 12,5 azalarak megavatsaat başına 41,04 euroya geriledi.

Fiyatlardaki azalışta, ABD’nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına yönelik haber akışı etkili oldu.

Axios’un haberine göre, Washington yönetimi, söz konusu mutabakat için İran’dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Haberde görüşlerine yer verilen iki ABD’li yetkili, taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını ancak mevcut durumun savaşın başlangıcından bu yana en yakın uzlaşı noktası olduğunu ifade etti.

TASLAKTA ÇATIŞMALARIN SONA ERDİRİLMESİ VAR

Taslak mutabakatın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, İran’ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir anlaşma için 30 günlük müzakere sürecini başlatmayı öngördüğü aktarıldı.

Kaynaklar, söz konusu görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad veya İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilebileceğini belirtti.

ABD DENİZ ABLUKASINI SONA ERDİRECEK

Bir ABD’li yetkili ise 30 günlük müzakere süresince İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine getirdiği kısıtlamalarla ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kademeli olarak kaldırılmasının gündemde olduğunu öne sürdü.

Uzmanlar, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin azalmasının, özellikle Avrupa'nın kış öncesi stoklarını doldurma sürecinde kritik önemde olduğunu vurguluyor.