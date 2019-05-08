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Oruç tutarken vücudunuzda olan değişiklikler

Oruç tutmak, insanı hem ruhsal hem fiziksel olarak oldukça olumlu etkiliyor.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 13:04..
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Milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ülkemizde en erken açan il olan Hakkari 19:01’da, en geç açan ilimiz Edirne ise 20:19’da açıyor.

İnsan bedeni, oruç tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Vücut bir sonraki aşamada, enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glikoza doğru yöneliyor. Glikozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor.

AŞAMA AŞAMA VÜCUDUMUZDA OLANLAR

Yağların yakılması kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor. Öte yandan, kan şekerinin düşmesiyle vücutta halsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor. Açlık seviyesinin en üste çıktığı zamanlarda baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusu da semptomlara ekleniyor.

Oruç tutarken vücudunuzda olan değişiklikler

3. VE 7. GÜN SU İÇMEYE DİKKAT EDİN

Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve kan şekerine dönüştürdü. Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken, sıvı kaybı da artıyor.

İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart. Dengeli bir rejimle, protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.

Oruç tutarken vücudunuzda olan değişiklikler

8. GÜNDEN 15’E VÜCUT ORUCU ALIŞIYOR

Bedeniniz artık 3. aşamaya geçti ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağladı.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anesterzi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri de olduğunu söylüyor.

"Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor" diyen tıp uzmanı, şöyle devam ediyor:

"Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor."

Oruç tutarken vücudunuzda olan değişiklikler

16. GÜNDEN 30. GÜNE DETOKS

Ramazan ayının 2. yarısında, kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Dr. Mahroof bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken, enerjinin de arttığını vurguluyor. Mahroof sözlerine şöyle devam ediyor: "Oruç şafak vaktinden gün doğumuna kadar olan dönemi kapsar. Böylece enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı olur. Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder. Ancak bedeniniz enerji için protein almaya başlarsa, ileri açlık moduna geçip kaslarınızı kullanmaya başlar. Bu en sık, günlerce ve haftalarca uzatılan oruç dönemlerinde görülür."

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