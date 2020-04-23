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Oruçluyken uzun süre tok kalmanızı sağlayacak sahurluklar

Koronavirüs sebebiyle evde geçireceğimiz Ramazan'ın ilk gününde sizi uzun süre tok tutarken, hem midenizi koruyacak hem de susuzluğunuzu engelleyecek sahurlukları sizler için listeledik…

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Oruçluyken uzun süre tok kalmanızı sağlayacak sahurluklar

Beklenen o ay geldi çattı. Gece sahurla birlikte başlayan Ramazan, iftarın ilk gününde sevdiklerimizle aynı sofrada toplanmamıza vesile olacak. Evet, koronavirüs sürecinde bir arada olmaya engellerimiz olsa da kalplerimiz her zaman aynı sevgiyle atmaya devam edecek.

Koronavirüs etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek tariflerimizi Ramazan’da da paylaşmaya devam edecek ve nefisyemek.com olarak bu süreçte de yanınızda olmayı sürdüreceğiz.

Ramazan’ın ilk öğünü sahur, gün boyu açlığa dayanabilmeniz için oldukça önemli. Gece uyanıp yemek yemek zor olsa da uzmanlar, sahur öğününün atlanmaması gerektiği konusunda hemfikir. Tabii bunun yanında yiyecek seçimi de büyük önem taşıyor. İşte, günlük ihtiyacınız olan besinleri alırken, sizi hemencecik acıktırmadan uzun süre tok tutan ve susatmayan yiyeceklerin listesi…

Karnabaharlı Omlet Tarifi VİDEO

YUMURTA

İçerdiği yüksek protein oranıyla uzun süre tok kalmanızı sağlayacak yumurta, sahurda en tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor. Özellikle sebzeler ekleyerek yapacağınız omletler, içerindeki lif oranıyla tokluk oranını ikiye katlamada oldukça başarılı. Susuzlukla baş edebilmek adına yumurtanızı pişirirken baharat ve tuz kullanımına kısıtlama getirmekte de fayda var.

Yulaflı Tam Buğday Ekmeği Tarifi VİDEO

TAM TAHILLI EKMEK

Sahurun vazgeçilmezi ekmek seçimini yaparken dikkat etmelisiniz. Beyaz unla yapılan ekmekler yerine tam tahıllı ekmek tüketmek gün boyu daha tok kalmanızı sağlayacaktır. Unutmayın ki, yüksek lif oranına sahip tam tahıllı ekmekler kan şekeri seviyenizin dengede kalmasını sağlayacak ve bu sayede açlık hissini aza indirecektir.

Muzlu Cevizli Muffin Tarifi VİDEO

KURUYEMİŞLER

Sahurluklarınıza kuru yemiş eklemek uzun süre tokluk için akıllıca bir çözüm olacaktır. İştah bastırıcı yağları barındıran kuru yemişler, lif oranı bakımından da oldukça zengin olduğu için midede daha uzun kalabiliyor. İçinde çıtır yemişlerin olduğu tariflerle de hem sofranızı zenginleştirebilir hem de günü rahat geçirebilirsiniz.

Keten Tohumlu Smoothie Tarifi VİDEO

TARÇIN

Kan şekeri seviyesini dengelemek onun işi diyor ve sahurda mutlaka tüketilmesi gereken bir baharat olarak listemize ekliyoruz. İster tarçın içeren tarifler hazırlayın, ister susuzluğa karşı demlediğiniz çayın içerisine ekleyin.

Yulaflı Atom Bar Tarifi VİDEO

YULAF EZMESİ

Madem yüksek lif içeren besinler bizi uzun süre tok tutuyor, o zaman yulaf ezmesini de es geçmek olmazdı. Yulaf ezmesiyle hazırlayacağınız yulaf lapası bile sahur için başlı başına bir öğün olabilir. Ayrıca Ramazan ayında sıklıkla rastlanan kabızlığın da önüne geçebilirsiniz.

Peynirli Roka Salatası Tarifi VİDEO

MEVSİM SEBZELERİ

Sahurda mevsim sebzelerini tüketmeyi ihmal etmeyin. Lifli yapıya sahip olmalarıyla tok kalmanızı sağlayacak sebzeler, sindirim sisteminizi düzenlenmesinde de oldukça önemli. Sahurda hazırlayacağınız salatayla midenin uzun süre dolu kalmasını sağlayabilirsiniz.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]

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