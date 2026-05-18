Oscar ödüllü Bardem: Gazze'de olanları haklı göstermeye çalışıyorsanız soykırımı destekliyorsunuzdur

Uluslararası organizasyonlarda İsrail'in saldırganlığını kınayan sanatçılar, uğradıkları haksızlıklara rağmen Gazze'yle dayanışma mesajlarına devam ediyor.

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Cannes Film Festivali’nde basın toplantısında konuştu.

Bardem, Filistin'e destek veren açıklamaları nedeniyle kariyeri açısından bedel ödeme kaygısı olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Evet korku var ama insan biraz korksa da doğru bildiğini yapmalı. Aynaya bakabilmeniz, kendi gözlerinizin içine bakabilmeniz gerekir. Benim için durum buydu."

"ANNEM BENİ BÖYLE YETİŞTİRDİ"

Bardem, "Annem beni böyle yetiştirdi. Bunun bir B planı yok. Sonuçları olacaksa da bunları taşımaya hazırım." diye konuştu.

Daha önce Oscar töreninde en iyi uluslararası film ödülünü sunarken “Özgür Filistin” mesajı veren Bardem, Hollywood’da da Filistin hakkındaki konuşmakla ilgili iklimin değişmeye başladığını söyledi.

"KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU FARK EDİLİYOR"

“Herkes bunun kabul edilemez olduğunu fark etmeye başlıyor” diyen Bardem, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle genç kuşak sayesinde insanlar artık telefonlarında ve ekranlarında gördükleri gerçekliğin daha fazla farkında. Bunun kabul edilemez olduğunu görüyorlar."

"HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞMAK SOYKIRIMI DESTEKLEMEKTİR"

İsrail'in Gazze'ye saldırıları için soykırım kavramını kullanan Bardem, "Gazze'de bir soykırım işlendi ve hala işleniyor. Bu bir gerçek. Bunu haklı çıkarmaya, açıklamaya çalışabilirler ama soykırım gerçektir. Sessizliğinizle ya da desteğinizle bunu haklı çıkarmaya çalışabilirsiniz. Bunu haklı göstermeye çalışıyorsanız soykırımı destekliyorsunuz demektir." diye konuştu.

"TOPLUMSAL SONUÇLARI ONLAR YAŞAYACAK"

Bardem, Gazze hakkında konuşanlar hakkında kara liste oluşturulduğu hakkındaki soruya birçok farklı ülkeden iş teklifi almaya devam ettiğini belirterek cevapladı.

Bunun sektörde yaşanan olumlu değişimin işareti olarak gördüğünü belirten Bardem, "Artık tam tersi oluyor. Kara liste hazırlayanlar ifşa olacak, toplumsal düzeyde sonuçları onlar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

