taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4684
Euro
7.1671
Altın
1471.92
Borsa
82103.7
Gram Altın
305.167
Bitcoin
34395.55

Oscarlı oyuncunun koronavirüs şaşkınlığı

12 gün boyunca çölde inzivaya çekilen ve sessiz meditasyon çalışmasına katılan Oscarlı oyuncu Jared Leto, korona salgını haberlerini öğrenince, “Sonsuza kadar değişmiş bir dünyaya döndük” dedi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 13:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ünlü oyuncu Jared Leto, çölde 12 gün inzivaya çekilip sessiz meditasyonunu tamamladı ve dış dünyaya açıldı.

Leto, tüm iletişim olanaklarından yoksun geçirdiği meditasyon günlerinin ardından dünya çapında koronavirüs virüs salgını olduğunu öğrendi.

"DÜN BAMBAŞKA BİR DÜNYAYA YÜRÜDÜK"

48 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, dün Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Vay canına. 12 gün önce çölde sessiz bir meditasyona başladım. Tamamıyla izole edilmiş haldeydik. Telefonsuz, iletişimsiz. Dışarıda neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Dün bambaşka bir dünyada yürüdük. Sonsuza kadar değişmiş bir dünyada. En azından çıldırtıcı olduğu söylenebilir. Arkadaşlarımdan ve ailemden mesajlar alıyorum, neler olduğunu anlamaya çalışıyorum.” dedi.

Oscarlı oyuncunun koronavirüs şaşkınlığı

"İÇERİDE KALIN"

Leto ayrıca, “Umarım siz ve yakınlarınız iyisinizdir. Hepinize pozitif enerji gönderiyorum. İçeride kalın. Güvende kalın.” dileğinde bulundu.

YILDIZINI PARLATTI

2014 yılında rol aldığı Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ı kazanan Leto, 2016 yapımı Gerçek Kötüler (Suicide Squad) filminde Joker karakterine hayat vermesiyle yıldızını parlattı.

İlginizi Çekebilir
Malezya'da koronavirüsten ilk ölüm
Koronavirüs tedavisi gören 60 yaşındaki kilise papazı, hayatını kaybetti.
Londra sokaklarında korona sessizliği
İngiltere'de onlarca kişinin koronavirüsten ölmesinin ardından Londra sokaklarında insan kalabalığı gittikçe azalıyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni
İran Yargı Erki Sözcüsü, koronavirüs tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.
Dünyada korona vakalarının sayısı 182 bini aştı
7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgında, yaklaşık 80 bin kişi iyileşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
204
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
277
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
133
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
183
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
68
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
629
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir