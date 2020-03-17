Oscarlı oyuncunun koronavirüs şaşkınlığı

Ünlü oyuncu Jared Leto, çölde 12 gün inzivaya çekilip sessiz meditasyonunu tamamladı ve dış dünyaya açıldı.

Leto, tüm iletişim olanaklarından yoksun geçirdiği meditasyon günlerinin ardından dünya çapında koronavirüs virüs salgını olduğunu öğrendi.

"DÜN BAMBAŞKA BİR DÜNYAYA YÜRÜDÜK"

48 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, dün Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Vay canına. 12 gün önce çölde sessiz bir meditasyona başladım. Tamamıyla izole edilmiş haldeydik. Telefonsuz, iletişimsiz. Dışarıda neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Dün bambaşka bir dünyada yürüdük. Sonsuza kadar değişmiş bir dünyada. En azından çıldırtıcı olduğu söylenebilir. Arkadaşlarımdan ve ailemden mesajlar alıyorum, neler olduğunu anlamaya çalışıyorum.” dedi.

"İÇERİDE KALIN"

Leto ayrıca, “Umarım siz ve yakınlarınız iyisinizdir. Hepinize pozitif enerji gönderiyorum. İçeride kalın. Güvende kalın.” dileğinde bulundu.

YILDIZINI PARLATTI

2014 yılında rol aldığı Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ı kazanan Leto, 2016 yapımı Gerçek Kötüler (Suicide Squad) filminde Joker karakterine hayat vermesiyle yıldızını parlattı.