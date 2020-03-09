Osman Kavala için casusluk suçundan tutuklama isteği

İş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay tutuklu kaldıktan sonra 18 Şubat'ta, Gezi Parkı davasından beraat etmişti.

Berat kararının ardından tahliyekararı da çıkan Kavala, tahliyeyi beklediği sırada, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Kavala, tutuklu bulunmasına neden olan 15 Temmuz davasına ilişkin soruşturma kapsamından, ''siyasal veya askeri casusluk'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi.