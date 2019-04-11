Osman Yağmurdereli'nin eşi soyuldu

11 yıl önce hayatını kaybeden Osman Yağmurdereli’nin eşi Esin Yağmurdereli, Azeri bakıcısı tarafından mağhur edildi.

ÇAYINA İLAÇ KOYDU

Yağmurdereli, eve gelen yardımcı tarafından çayına ilaç katılıp uyutuldu. Azeri bakıcı, Esin Yağmurdereli ilacın etkisinde olduğu sırada evdeki ziynet eşyalarını, gümüş takımları ve Osman Yağmurdereli’nin özel eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Olayın peşine düşen Yağmurdereli, o kişinin Azerbaycan’a döndüğünü öğrendi.

"CEZASINI ÇEKECEK"

Esin Yağmurdereli, olayın ardından açıklama yaptı: “Yalnız yaşadığım ve köpeğim olduğu için bakıcı şirketinden bir talebim oldu, onlar da birini gönderdi. Zaten 3 gün evde kaldı. Sonrasında bu olay yaşandı. Buradaki en büyük eksiklik bakıcı şirketlerinde. Ne araştırıyorlar ne de referans veriyorlar. Ben o kişiyi Allah’a havale ediyorum. Mutlaka bu dünyada cezasını çeker, görürüz.

"AZERBAYCAN'A KAÇMIŞ"

Ülkesi Azerbaycan’a gitmiş. Ben Azerbaycan’daki üst düzey isimlerle görüşüyorum. Orada gerekli cezayı alması için çalışacağım. Anne babalar da çocuk bakıcılarına dikkat etsinler. İyi araştırsınlar.”