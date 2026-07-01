Osmangazi Köprüsü'nde ters yön paniği: Saniyelerle faciadan dönüldü

Türkiye'nin en yoğun ulaşım güzergâhlarından biri olan Osmangazi Köprüsü'nün giriş bölümünde yaşanan ters yön ihlali, olası bir faciayı saniyelerle önledi.

İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halinde olan bir sürücünün araç kamerasına yansıyan görüntüler, trafikte yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

28 Haziran 2026 günü saat 05.18 sıralarında meydana gelen olayda, ters yönde ilerleyen bir otomobilin köprü girişinde yüksek hızla ilerlediği görüldü.

ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Araç sürücüsü Mehmet Murat Oruç, köprü üzerinde sol şeritte ilerlerken orta şeride geçtiğini, bu manevradan yalnızca birkaç saniye sonra ters yönden gelen otomobilin kendi şeridinden hızla geçtiğini anlattı.

Dörtlü ikaz lambaları yanar halde seyreden otomobilin yüksek hızla ilerlediğini belirten Oruç, yaklaşık 5-6 saniyelik zaman farkının olası bir kafa kafaya çarpışmayı engellediğini ifade etti.

"ÇOK AĞIR SONUÇLAR DOĞABİLİRDİ"

Yaşadığı korku dolu anları değerlendiren Mehmet Murat Oruç, olayın etkisini uzun süre üzerinden atamadığını söyledi:

"Sonuçları çok ağır olabilecek bir trafik kazasının eşiğinden döndük. Yaklaşık 5-6 saniyelik bir farkla büyük bir facia önlenmiş oldu. Araç ters yönde ve yüksek hızla ilerliyordu. Eğer sol şeritte kalmaya devam etseydim, çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bir kazayla karşı karşıya kalabilirdik."

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Tehlikeli anlar, araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, ters yönden gelen otomobilin köprü girişinde karşı yöndeki şeritte hızla ilerlediği ve diğer sürücüler için büyük risk oluşturduğu görüldü.

Olayın sosyal medyada da gündem olan görüntüleri, trafik güvenliği konusundaki ihmallerin ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

SÜRÜCÜ ŞİKÂYETÇİ OLACAK

Olayın ardından açıklama yapan Mehmet Murat Oruç, ters yönde araç kullanan sürücü hakkında resmi şikâyette bulunacağını belirtti.