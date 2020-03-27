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Bursa'da merdiven altı tatlıcıya baskın

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda tatlı üretimi yapan iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

İHA | 27.03.2020 - 15:44..
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Bursa Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tatlı ve şekerleme üretimi yapan iş yerini denetledi.

İntizam Mahallesi’nde merdiven altı tatlı üretimi yapan iş yerinde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, iş yerinin ruhsatının olmadığını ve hijyenik koşullarda üretim yapmadığını tespit etti.

Yasal işlem uygulayarak üretimi durduran ekip, ayrıca iş yerini mühürledi.

Bursa'da merdiven altı tatlıcıya baskın ViDEO

DENETİMLER SÜRECEK

Zabıta ekipleri denetim sonrası yaptıkları açıklamada, “Nöbet esnasında karşılaştığımız iş yeri, insan sağlığını tehdit eden tatlı üretimi yapıyor. Aynı zamanda işletmenin ruhsatı da yok. İncelemelerimiz sonucunda iki cezai işlem uygulayarak, faaliyetleri durdurduk. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmaması adına gıda üretimi yapan imalathanelere takip ve denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.” dedi.

Bursa'da merdiven altı tatlıcıya baskın

Bursa'da merdiven altı tatlıcıya baskın

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