Osmaniye merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen "Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık" olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

162 MİLYON TL’LİK PARA TRAFİĞİNE OPERASYON

Soruşturma doğrultusunda Osmaniye’de 3, Kahramanmaraş’ta 11 ve Adana’da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında 2 Haziran’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında son 6 ay içerisinde toplam 162 milyon TL tutarında para hareketi gerçekleştiği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde eğitimli dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 17 cep telefonu, 31 SIM kart, 5 USB bellek, 1 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk, 2 POS cihazı ve 1 banka kartı ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.