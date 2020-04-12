Osmaniye'de 18 yaşındaki genç göle düştü

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen öğle saatlerinde gölde gezinti yapmak isteyen 18 yaşındaki Mustafa Sarıdal ile 2 arkadaşı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde tekneyle suya açıldı.

Gezinti sırasında tekne su almaya başlayınca Mustafa Sarıdal, A.B. ve ismi açıklanmayan bir kişi suya atladı.

BALIKÇILAR DA ARIYOR

Sarıdal'ın 2 arkadaşı gölden yüzerek çıkarken, kendisi kayboldu. A.B.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göldeki arama çalışmalarına çevredeki balıkçılar da destek veriyor.