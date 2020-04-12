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Osmaniye'de 18 yaşındaki genç göle düştü

Osmaniye'de sokağa çıkma yasağına rağmen Aslantaş Baraj Gölü'ne tekneyle açılan 18 yaşındaki genç, teknenin batması sonucu gölde kayboldu.

DHA |
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Osmaniye'de 18 yaşındaki genç göle düştü

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen öğle saatlerinde gölde gezinti yapmak isteyen 18 yaşındaki Mustafa Sarıdal ile 2 arkadaşı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde tekneyle suya açıldı.

Gezinti sırasında tekne su almaya başlayınca Mustafa Sarıdal, A.B. ve ismi açıklanmayan bir kişi suya atladı.

Osmaniye'de 18 yaşındaki genç göle düştü

BALIKÇILAR DA ARIYOR

Sarıdal'ın 2 arkadaşı gölden yüzerek çıkarken, kendisi kayboldu. A.B.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göldeki arama çalışmalarına çevredeki balıkçılar da destek veriyor.

Osmaniye'de 18 yaşındaki genç göle düştü

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