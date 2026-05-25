Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan gelen bilgiye göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21.44'te deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK
Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Ekiplerin her ihtimale karşı bölgede tarama faaliyeti başlattıkları öğrenildi.
