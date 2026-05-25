Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sallandık...

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21.44'te deprem meydana geldi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ekiplerin her ihtimale karşı bölgede tarama faaliyeti başlattıkları öğrenildi.