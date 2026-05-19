Osmaniye'de beton mikseri kuşlara yuva oldu

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, ilginç ama güzel bir olay yaşandı.

Bahçe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir beton santralinde yuva yapan dere kuşunu fark eden çalışanlar durumu şantiye sahibine bildirdi.

Yapılan incelemede, yuvada toplam 5 yavru kuşun bulunduğu görüldü.

İşletme yetkilileri, yavru kuşlar yuvadan uçana kadar mikserin kullanılmayacağını belirtti.

"KORUMA ALTINA ALDIK"

Yuvadaki yavrular büyüyüp uçana kadar mikseri çalıştırmama kararı aldıklarını söyleyen beton mikseri şoförü Osman Çolak, "Beton mikserinin etrafında bir kuşun sürekli dolandığını gördüm. Daha sonra yaptığımız kontrollerde buraya yuva yaptığını fark ettik.

Yuvada önce 5 yumurta vardı, ardından 5 yavru civciv çıktı. Bunun üzerine tesis müdürüyle birlikte aracı park alanına çektik ve koruma altına aldık.

Şu anda kuş gelip giderek yavrularını beslemeye devam ediyor. Biz de yuvanın güvenliğini sağlıyoruz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, yavrular uçabilecek mi? Şimdilik muhafazasını yapıyoruz." diye konuştu.