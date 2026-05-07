Osmaniye'de bıçaklı kavgada yaralanan gençten acı haber
Tartıştığı Yunus Emre Avşar tarafından bıçaklanan 24 yaşındaki Ahmet Karabulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şabaplı köyünde Ahmet Karabulut ile Yunus Emre Avşar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü; Avşar, Karabulut'u bıçakladı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Karabulut, bu sabah hayatını kaybetti.
Karabulut'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Yunus Emre Avşar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)