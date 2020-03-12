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Osmaniye'de çıkan yangında 1 kişi öldü

Osmaniye’de bir apartta çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

İHA | 12.03.2020 - 07:55..
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Osmaniye’nin Fakıuşağı Mahallesi 45012. Sokak'ta bulunan beş katlı binanın beşinci katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Daireden dışarı çıkamayan N.U. (34) yanarak can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. N.U.’nun cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Osmaniye'de çıkan yangında 1 kişi öldü

Osmaniye'de çıkan yangında 1 kişi öldü

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