Osmaniye'de depremzedelerin köy evlerinden 11 milyon değerinde malzeme çaldılar

Osmaniye'nin Kadirli, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerindeki 11 köyde, vicdanları yaralayan bir hırsızlık yaşandı.

9 Mart-30 Nisan tarihleri arasında, depremzedeler için inşa edilen evlerden, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından 11 milyon TL değerinde su saati ve inşaat malzemesi çalındı.

HIRSIZLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayları gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi.

ADRESLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İsimleri açıklanmayan 3 şüpheli, adreslerine yönelik operasyonla gözaltına alındı.

Çalınan malzemelerin bir kısmının hurdacılara satıldığı belirlendi.

Bir kısmı da adreslerde ele geçirilip, sahiplerine teslim edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Şüphelilerden 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.