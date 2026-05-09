Osmaniye’de seyir halindeki tanker alevlere teslim oldu
Osmaniye’de TAG Otoyolu üzerinde seyir halindeki tanker çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Osmaniye’de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure İstasyonu mevkisinde, Düziçi istikametine seyir halindeki tankerden yükselen alevleri fark eden sürücüler durumu ekiplere bildirdi.
İTFAİYENİN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)