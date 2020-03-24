Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı

Osmaniye Güney Çevre yolu Dereobası Köyü yakınlarında, Yasin G. idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil ile Mustafa Ok (28) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

ARAÇLARDAKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ok ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Orhan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yasin G’nin de sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Polis kaza ile ilgili, soruşturma başlattı.