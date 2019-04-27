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ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun Afrin ilçesindeki askeri eğitim tatbikatı görüntülendi.

AA | 27.04.2019 - 12:34..
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ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, terör örgütünden arındırılan Afrin ilçesindeki askeri eğitim tatbikatı ve hazırlıkları görüntülendi.

ÖSO ASKERİ EĞİTİMLERE DEVAM EDİYOR

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin askeri eğitimleri sürüyor. Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor


300 ÖSO MENSUBU KATILDI

Hamza Tümeni'nin, 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 300 ÖSO mensubu katıldı.

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

HER TÜRLÜ ASKERİ EĞİTİM VERİLİYOR

Tatbikatta, Esed rejiminin saflarından ayrılarak ÖSO'ya katılmış rütbeli askerlerden eğitim alan savaşçılara, havan, roketatar, makineli silah kullanımı, yakın dövüş, sokak çatışmaları, bir bina içerisindeki sözde teröristleri yakalama, kontrol noktalarında durmayan araçlara ve içindekilere müdahale, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi.

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor



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