ÖSO muhtemel operasyon hazırlıklarına devam ediyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl turizmde 35 milyar dolar, döviz girdiği beklendiğini açıkladı.

Bursa caddeleri ilginç görüntülere sahne oldu. Gelin arabası gibi süslenen "Boşanıyorum" yazılı otomobil görenleri hayrete düşürdü.

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Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada "İsmini vermek istemiyorum. Bir Galatasaraylı, Fener Ol kampanyamıza 500 bin TL bağış yaptı" dedi.