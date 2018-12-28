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ÖSO Münbiç'e doğru yola çıktı

Esad'ın askerlerinin YPG davetiyle Münbiç'e girdiği haberleri sonrası bölgede yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 16:48..
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ÖSO Münbiç'e doğru yola çıktı

Terör örgütü YPG , Münbiç'ten çekileceğini duyurdu. Örgüt bölgeye Esad rejimini davet etti. Terör örgütü YPG'den sonra bir açıklama da Suriye ordusundan geldi.

BAYRAK DİKTİK DEDİLER

Suriye ordusu Münbiç'e girip kente bayrak diktiğini duyurdu. Ancak gelen haberlerin yalan olduğu, Esad'ın ordusunun Münbiç'in çevresinde konuşlandığı ve merkeze girmediği ifade edildi.

"PSİKOLOJİK BİR EYLEM İÇERİSİNDELER"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği yönündeki iddialara ilişkin; "Rejim psikolojik bir eylem içerisinde" ifadelerini kullandı.

ÖSO Münbiç'e hareket etti VİDEO

ABD ASKERLERİ HALA ORADA

Bölgede ABD askerlerinin hala devriye attığı belirtiliyor. Bugün ABD helikopterlerinin alçak uçuş yaptığı anlar görüntülendi.

ÖSO Münbiç'e doğru yola çıktı

CERABLUS'TA TOPLANDILAR

Münbiç’te gün içerisinde yaşananların ardından son zamanlarda cephe hatlarına asker takviyesi yapan ÖSO unsurları, saat 15.00’ten itibaren Cerablus ilçe merkezinde toplanmaya başladı. Üzerinde uçaksavar bulunan kamyonetlerle meydan ve çevresinde toplanan ağır ve hafif silahlı yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler getirerek Münbiç sınırındaki cephe hatlarına ilerlemeye başladı. ÖSO operasyonu gerçekleştirmek için Türkiye'den gelecek emri bekliyor.

ÖSO Münbiç'e doğru yola çıktı

ÖSO Münbiç'e doğru yola çıktı


ÖSO Münbiç'e doğru yola çıktı


ÖSO Münbiç'e doğru yola çıktı


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