Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu'nda, ortaya çıkan skandal görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri, otizmli çocuklara karşı eylem yaptı, onları yuhaladı.

VELİLERİ DESTEKLEYEN MÜDÜR

Velilerin, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği belirtildi. Tüm bu yaşananlarından ardından otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Okulu ve bahçesini gösteren veli, otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi.

OTİZİMLİ ÖĞRENCİ VELİSİ İSYAN ETTİ

Otizmli çocukların dışlandığını, onların diğer öğrencilerden farklı yerde yemek yediğini ve eğitim gördüğünü anlatan veli, giriş çıkış yerlerinin bile farklı olduğunu, kapı önünde eylem yaptıklarını dile getirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA

Otizimli öğrenci velisinin paylaştığı bu videonun ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatırken, özel öğrenciler sabah saatlerinde okula gelerek, derslerine girdi.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Öğrencilerin ders başı yapmasının hemen ardından da destekçi olduğu belirtilen okulun müdürü, açığa alındı.

Otizimli çocukların bulunduğu okulun müdürü açığa alındı