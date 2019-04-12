Otlu Çayı ziftlendi

Geçtiğimiz yıllarda tonlarca zift ve atık yağ dökülmesi nedeniyle çok sayıda kuş ve balığın ölümüne neden olmuştu.

Dün yine Oltu’nun Kurupınar mevkisinden geçen Oltu Çayı'na tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşaltıldı.

HES göletinde görülen zift ve yanmış yağ, suyun üzerini kaplamış durumda.

"CANLILAR HAYATINI KAYBEDİYOR"

Oltulu doğasever Bayram Arpa, “Oltu çayına döktükleri ziftle bir çok canlı hayatını kaybediyor. Bunu yapanların bulunması ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz." diye konuştu.