Oto yıkamacıyı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Bodrum'da görüntü almak için tekneyle açılan magazin muhabirlerine sürat teknesinin çarpma anı, bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Premier Lig'de golcü avına çıktı. Fransız futbol adamı, bonservisi elinde olan Salomon Rondon'ın menajeriyle görüşüyor.

Fethiye'de babası ile birlikte atlayış yapan minik Toprak'ın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

2,5 yaşındaki Toprak yamaç paraşütü yaptı

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Erkek öğrenci yurdu kapılarını İranlı turistlere açtı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Van’a akın eden ve yoğunluk nedeniyle otellerde yer bulamayan İranlı turistler, öğrenci pansiyonunda konuk edildi.