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Oto yıkamacıyı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Küçükçekmece'deki oto yıkamacıda uyuşturucu serası haline getirilen odada saksılara ekilmiş halde Hint keneviri ele geçirildi.

İHA | 05.06.2019 - 12:05..
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Bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya operasyon düzenledi.

Operasyonda oto yıkamacıdaki uyuşturucu serası haline getirilen odada arama yapıldı.

Küçükçekmece'de oto yıkamacıya yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada İZLE

ODADAN ÇIKMAYAN KALMADI

Aramalarda 96 adet saksılara dikili büyük kök Hint keneviri, 19 adet saksılara dikili küçük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram Hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan aydınlatma ve havalandırma cihazları, ışıkölçer ele geçirildi.

Oto yıkamacıyı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Oto yıkamacının sahibi, polis tarafından aranıyor.

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