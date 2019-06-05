Oto yıkamacıyı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya operasyon düzenledi.
Operasyonda oto yıkamacıdaki uyuşturucu serası haline getirilen odada arama yapıldı.
Küçükçekmece'de oto yıkamacıya yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada İZLE
ODADAN ÇIKMAYAN KALMADI
Aramalarda 96 adet saksılara dikili büyük kök Hint keneviri, 19 adet saksılara dikili küçük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram Hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan aydınlatma ve havalandırma cihazları, ışıkölçer ele geçirildi.
Oto yıkamacının sahibi, polis tarafından aranıyor.