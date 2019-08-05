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Otobüsçüler yangına karşı 'sıcak ikramı kaldıralım' dedi

Ölümlü sonuçlar doğuran otobüs yangınlarına karşı otobüsçüler, araçlardan sıcak ikramın kaldırılmasını istiyor.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 13:01..
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Otobüsçüler yangına karşı 'sıcak ikramı kaldıralım' dedi

Geçtiğimiz 3 günde, üst üste 3 otobüste yangın çıktı. Cuma günü Balıkesir'de çıkan otobüs yangınında ise 5 kişi hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı'nda otobüsle yolculuk yapacaklar, yangınlardan dolayı tedirgin olurken; gözler otobüslerdeki sıcak ikram servislerine ve ketıllara çevrildi.

"SICAK İKRAM KALKMAZSA YANGIN ÇIKAR"

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan; "Otobüslerden sıcak ikramı kaldırmazsak bu yangınlar çıkar. Sıcak ikramı otobüs firmalarının kaldırmaları lazım. Rekabet halinde olduklar için bunları firmalar kaldırmıyor. Bunları yönetmelikle iptal etmemiz lazım." dedi.

Özcan, motor kısmında başlama ihtimali olan yangınlara karşı da "Motora da yangına karşı sensör ve köpük sistemi kurmamız lazım." diye konuştu.

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Otobüsçüler yangına karşı 'sıcak ikramı kaldıralım' dedi

Otobüsçüler yangına karşı 'sıcak ikramı kaldıralım' dedi

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