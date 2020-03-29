Otobüsle seyahat etmek isteyenler izin kağıdı aldı

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) valilik/kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak, seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulundu.

İZİN BELGESİ

Talepleri uygun bulunan yolculara kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içeren "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlendi.

PERONLAR BOŞ KALDI

Kurul önünde izin belgesi, bilet almak için bekleyen ve sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular, sık sık anonslarla ve güvenlik görevlilerince uyarıldı. Durdurulan otobüs seferleri nedeniyle peronların da boş olduğu görüldü.